Известное лекарство приравняют к оружию массового уничтожения

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, приравнивающий фентанил к оружию массового уничтожения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Этим историческим указом, который я подпишу сегодня, мы официально классифицируем фентанил как оружие массового уничтожения, которым он по сути и является. Ни одна бомба не способна на такое", - сказал Трамп.

Он подчеркнул масштабы проблемы, отметив, что, по данным администрации, ежегодно от фентанила умирает "от 200 до 300 тысяч человек".