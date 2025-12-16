https://news.day.az/world/1802681.html Известное лекарство приравняют к оружию массового уничтожения Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, приравнивающий фентанил к оружию массового уничтожения. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил, выступая перед журналистами в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, приравнивающий фентанил к оружию массового уничтожения.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил, выступая перед журналистами в Белом доме.
"Этим историческим указом, который я подпишу сегодня, мы официально классифицируем фентанил как оружие массового уничтожения, которым он по сути и является. Ни одна бомба не способна на такое", - сказал Трамп.
Он подчеркнул масштабы проблемы, отметив, что, по данным администрации, ежегодно от фентанила умирает "от 200 до 300 тысяч человек".
