Елена Рыбакина выиграла Australian Open

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей хардового турнира "Большого шлема" Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде, в финале обыграв представительницу Беларуси Арину Соболенко, занимающую первую строчку в рейтинге WTA. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, по ходу матча Соболенко подала навылет пять раз, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Рыбакина сделала шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных.