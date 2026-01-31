Звезд шоу-бизнеса задержали в Турции

В четырех городах Турции задержали местных звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках. Об этом сообщает газета Hürriyet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Операция прошла в Стамбуле, Анкаре, Мугле и Ялове, среди задержанных - комик Хасан Джан Кая, певец Реймен (Юсуф Акташ), рэпер Эмирхан Чакал. Расследованием занимается Генеральная прокуратура Стамбула. Подробности не приводятся.