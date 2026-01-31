https://news.day.az/showbiz/1813179.html Звезд шоу-бизнеса задержали в Турции В четырех городах Турции задержали местных звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках. Об этом сообщает газета Hürriyet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Операция прошла в Стамбуле, Анкаре, Мугле и Ялове, среди задержанных - комик Хасан Джан Кая, певец Реймен (Юсуф Акташ), рэпер Эмирхан Чакал.
