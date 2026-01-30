https://news.day.az/society/1813065.html На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на некоторых полосах дороги Зыхгское кольцо - Аэропорт установлен ограниченный скоростной режим - до 20 км/ч.
