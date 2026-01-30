На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости

В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на некоторых полосах дороги Зыхгское кольцо - Аэропорт установлен ограниченный скоростной режим - до 20 км/ч.

Как сообщает Day.Az, сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел внесли соответствующие изменения на информационно-скоростных табло.

"Одновременно на всех табло установлен знак "скользкая дорога". Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим", - говорится в сообщении.