Президент Аргентины объявил 2026-й "годом величия"

Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ, объявляющий 2026 год "Годом аргентинского величия".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, cоответствующий документ был опубликован в правительственном вестнике.

"Объявить 2026 год "Годом аргентинского величия". Установить, что в течение 2026 года, вся официальная документация национальной государственной администрации, а также подведомственных органов должна содержать надпись "Год аргентинского величия", - говорится в тексте.

В обосновании указа утверждается, что меры, принятые действующим правительством, "позволили заложить основы для стабильности и роста, что дает возможность для планирования нового этапа консолидации и развития, чтобы вернуть Аргентину на путь процветания". В тексте также отмечается, что администрация Милея считает необходимым "углубить структурные перемены".