Мирзоян о подписании мирного соглашения с Азербайджаном

Надеемся, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет подписано уже в ближайшие месяцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 28 января.

"Надеюсь, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном будет подписано в ближайшие месяцы. Компонентами мира являются разблокирование коммуникаций, взаимная помощь в транзите", - сказал Мирзоян.

По словам армянского министра, TRIPP (Маршрут Трампа для международного мира и процветания) также станет семантическим фактором мира и сотрудничества в регионе Южного Кавказа.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ о закрытии Минского процесса ОБСЕ.