Президент Нигерии споткнулся и упал на официальной церемонии в Анкаре

Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу споткнулся и упал на ковер во время официальной церемонии приветствия в Анкаре с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
