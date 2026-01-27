https://news.day.az/world/1812354.html

Президент Нигерии споткнулся и упал на официальной церемонии в Анкаре - ВИДЕО

Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу споткнулся и упал на ковер во время официальной церемонии приветствия в Анкаре с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: