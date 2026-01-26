"Зеленая" энергетика является перспективной сферой сотрудничества между Израилем и Азербайджаном

"Зеленая" энергетика является перспективной сферой сотрудничества между азербайджанскими и израильскими компаниями.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend заместитель генерального директора и руководителя отдела по экономическим вопросам в министерстве иностранных дел Израиля Яэль Равиа-Цадок на полях бизнес-форума в Баку.

"Что касается "зеленой" энергетики, то в Израиле действует более 200 компаний, обладающих передовыми технологиями в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности, накопления энергии и смежных направлений. Это может стать очень перспективной сферой сотрудничества между израильскими и азербайджанскими компаниями, поскольку все мы ищем решения, связанные не только с нефтью. Таким образом, это направление, безусловно, имеет потенциал для расширения взаимодействия между израильскими технологиями и азербайджанскими рынками и инвестициями", - сказала она.

Яэль Равиа-Цадок отметила, что Израиль очень доволен инвестициями SOCAR в газовое месторождение "Тамар", а также участием компании в четвёртом лицензионном раунде, в рамках которого SOCAR сотрудничает с bp.

"Эти инвестиции в Израиле очень приветствуются, и мы с нетерпением ожидаем всё большего числа вложений из Азербайджана в израильскую экосистему", - сказала она.