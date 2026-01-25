Демократы пытаются спровоцировать частичный шатдаун в США

Вероятность частичного шатдауна в США существенно увеличилась из-за недовольства демократов финансированием министерства внутренней безопасности (МВБ) после стрельбы в Миннесоте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает телеканал CNN.

"Демократы заблокируют законопроект о расходах правительства после гибели мужчины в результате огня служащего пограничного патруля в Миннеаполисе, <...> что сильно повышает вероятность частичного шатдауна правительства на следующей неделе", - говорится в материале.

По словам сенатора Чака Шумера, демократы в сенате не проголосуют за законопроект об ассигнованиях, если в него будет включен законопроект о финансировании МВБ. Он добавил, что реакция демократов повысит вероятность частичного шатдауна правительства.