Илон Маск назвал амбициозную цель SpaceX

Миллиардер Илон Маск, выступая на форуме в Давосе, озвучил цель возглавляемой им космической компании SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на IXBT.

"Я думаю, нам нужно исходить из того, что жизнь и сознание - чрезвычайно редкое явление. Возможно, нет никого, кроме нас. И если это так, то нам нужно сделать все возможное, чтобы свет сознания не погас. Потому что в моем воображении мы представляем себе крошечную свечу в огромной тьме. Крошечную свечу сознания, которая легко может погаснуть. И именно поэтому важно сделать жизнь многопланетной. Чтобы в случае стихийного бедствия или техногенной катастрофы на Земле сознание продолжало существовать. В этом заключается цель SpaceX", - заявил Илон Маск.

Миллиардер заявил, что компании, которые ведут разработки, связанные с искусственным интеллектом, должны быть осторожными, чтобы в реальности не повторился сценарий "Терминатора".

Напомним, он сказал, что роботов будет больше, чем людей, обещая машины, которые "удовлетворят все человеческие потребности".

Он призвал готовиться к "удивительному изобилию".