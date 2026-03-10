Недорогие квартиры выставляются на продажу в Азербайджане
В Азербайджане на продажу выставляются недорогие квартиры.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, эти квартиры выставляет на продажу Министерство труда и социальной защиты населения.
Речь идет о полностью отремонтированных трех- и четырехкомнатных квартирах. Они расположены в поселке Умид, а также в Самухском и Абшеронском районах.
Приобрести эти квартиры можно как с помощью ипотечного кредита, так и за наличный расчет. Для этого необходимо зайти на сайт ms.sosial.gov.az и ознакомиться с выставленными на продажу квартирами. На сайте представлены фотографии каждой квартиры, указаны этаж, площадь и другие детали.
Понравившуюся квартиру можно забронировать. После этого министерство связывается с вами и предоставляет возможность осмотреть жилье на месте. Если вы подтверждаете, что квартира вам подходит, в течение 10 дней между вами и министерством заключается договор купли-продажи.
Если вы отказываетесь от забронированной квартиры, она предлагается следующему человеку, который оформил бронь. В целом на одну квартиру допускается бронирование максимум тремя людьми.
Более подробную информацию можно получить на сайте ms.sosial.gov.az.
