Недорогие квартиры выставляются на продажу в Азербайджане

В Азербайджане на продажу выставляются недорогие квартиры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, эти квартиры выставляет на продажу Министерство труда и социальной защиты населения.

Речь идет о полностью отремонтированных трех- и четырехкомнатных квартирах. Они расположены в поселке Умид, а также в Самухском и Абшеронском районах.

Приобрести эти квартиры можно как с помощью ипотечного кредита, так и за наличный расчет. Для этого необходимо зайти на сайт ms.sosial.gov.az и ознакомиться с выставленными на продажу квартирами. На сайте представлены фотографии каждой квартиры, указаны этаж, площадь и другие детали.

Понравившуюся квартиру можно забронировать. После этого министерство связывается с вами и предоставляет возможность осмотреть жилье на месте. Если вы подтверждаете, что квартира вам подходит, в течение 10 дней между вами и министерством заключается договор купли-продажи.

Если вы отказываетесь от забронированной квартиры, она предлагается следующему человеку, который оформил бронь. В целом на одну квартиру допускается бронирование максимум тремя людьми.

Более подробную информацию можно получить на сайте ms.sosial.gov.az.