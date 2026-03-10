Минобороны Азербайджана предупредило население

Будет проведен процесс уничтожения непригодных к использованию боеприпасов.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Министерство обороны.

Отмечается, что 10-13 марта с соблюдением правил безопасности будет осуществлено уничтожение боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к использованию на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.

"В связи со звуками взрывов призываем население не поддаваться панике и доводим до сведения, что для беспокойства нет никаких оснований", - говорится в сообщении.