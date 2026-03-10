https://news.day.az/society/1821105.html Минобороны Азербайджана предупредило население Будет проведен процесс уничтожения непригодных к использованию боеприпасов. Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Министерство обороны.
Отмечается, что 10-13 марта с соблюдением правил безопасности будет осуществлено уничтожение боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к использованию на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.
"В связи со звуками взрывов призываем население не поддаваться панике и доводим до сведения, что для беспокойства нет никаких оснований", - говорится в сообщении.
