Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения

Ядерный объект в иранском Исфахане получил серьезные повреждения при ракетном ударе США и Израиля.

Как передает Day.Az, об этом заявил Национальный центр ядерной безопасности Ирана, сообщает агентство ISNA.

Атака произошла 7 марта, утверждает иранская сторона. Сообщений о радиационном загрязнении воздуха не поступало.

Ядерный объект в Исфахане стал одной из целей США и Израиля во время военной операции против Ирана в июне 2025 года. Как считают США, под обломками остались запасы примерно 440 кг урана, обогащенного до 60%.

В феврале американские спецслужбы зафиксировали на спутниковых снимках земляные работы в Исфахане, сообщала The New York Times. Иран либо пытается защитить входы от ударов, либо готовит вывоз урана, считают США.