Сегодня по Ирану будет нанесен очень сильный удар

Иран, который сейчас терпит сокрушительное поражение, извинился перед своими соседями на Ближнем Востоке и пообещал больше не открывать по ним огонь.

Как передает Day.Az, об этом написал Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

"Это обещание было дано только из-за непрекращающихся ударов США и Израиля. Они стремились установить контроль и править Ближним Востоком. Впервые за тысячи лет Иран потерпел поражение от окружающих его стран региона.

Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я ответил: "Пожалуйста!"

Иран больше не "хулиган Ближнего Востока". Теперь это "проигравший Ближнего Востока", и так будет еще многие десятилетия - пока он не капитулирует или, что более вероятно, полностью не рухнет.

Сегодня Ирану будет нанесен очень серьезный удар. В связи с плохим поведением Ирана сейчас всерьез рассматривается возможность полного уничтожения и неминуемой гибели для тех районов и групп, которые до этого момента вообще не рассматривались в качестве целей", - говорится в публикации.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.