ФК "Барселона" заинтересовалась защитником "Ромы"

"Барселона" провела предварительные консультации для сбора информации о центральном защитнике итальянской "Ромы" и сборной Кот-д'Ивуара Эване Н'Дика.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sport.es, профиль футболиста соответствует ключевым техническим требованиям тренерского штаба "Барселоны".

На данный момент интерес каталонцев ограничивается изучением характеристик игрока, и официальные переговоры о возможном трансфере не ведутся. В текущем сезоне Н'Дика сыграл в 31 матче во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с римским клубом действует до июня 2028 года.

Рыночная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро (55 миллионов манатов). В 2024 году Н'Дика стал победителем Кубка африканских наций. Его опыт в Серии А и статус основного игрока национальной сборной делают его одной из приоритетных кандидатур для усиления обороны команды Ханси Флика.