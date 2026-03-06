Рубио объяснил, почему США не ведут диалог с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не поддерживает диалог с Тегераном из-за опасений, что переговоры могут помешать достижению целей текущей военной операции. Как передает Day.Az, об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на источники.

По данным журналистов, такое заявление глава американского внешнеполитического ведомства сделал во время телефонных разговоров с министрами иностранных дел нескольких арабских стран.

"Рубио также отметил, что сейчас США не ведут переговоров с Ираном и что любые контакты на данном этапе могут помешать выполнению поставленных военных задач", - говорится в публикации.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.