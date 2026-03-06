КСИР пытался подорвать мост в Сангачале

По материалам Службы государственной безопасности (СГБ), связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) гражданин Ирана искал в Баку исполнителя для совершения теракта.

Как передает Day.Az, за подрыв моста в поселке Сангачал - неподалеку от Сангачальского терминала - предлагалось вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.

"Кроме того, гражданин Ирана Саджад Шейхзаде получал от координаторов из КСИР определенные задания, связанные с подготовкой покушений на лиц еврейского происхождения на территории Азербайджана", - говорится в материалах следствия.

В СГБ Азербайджана также сообщили, что еще одно взрывное устройство было обнаружено в окрестностях Бакинский судостроительный завод. Масса взрывчатки составляла 1280 граммов, радиус поражения - 250-300 метров.