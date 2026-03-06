В ВВС состоялась церемония первого выпуска курса Байрактар

В соответствии с планом подготовки на текущий год в Учебном центре лётной подготовки "Байрактар Текноложи Азербайджан" при Военно-воздушных силах состоялась церемония первого выпуска курса подготовки специалистов по системе Bayraktar TB2.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Генерал-майор Гасан Аловсадов поздравил выпускников с окончанием курса от имени руководства Министерства обороны и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

На мероприятии была подчеркнута важность курса и отмечено, что подобные курсы оказывают положительное влияние на освоение военнослужащими специальных навыков, совершенствование их знаний и умений, а также на повышение их профессионализма.

В завершение церемонии выпуска выпускникам были вручены сертификаты.