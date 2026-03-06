Что значит "мобилизация номер один"?

Министерство обороны Азербайджана объяснило термин "состояние мобилизации номер один".

Как сообщает Day.Az, об этом на странице Министерства обороны в социальной сети размещена публикация.

"Мобилизация №1 - вооруженные силы приводятся в полную боевую готовность, осуществляется призыв военнослужащих, находящихся в резерве, а воинские части выдвигаются на боевые позиции или в назначенные районы", - говорится в публикации.

Напомним, что 5 марта под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прошло заседание Совета безопасности. В своем выступлении на заседании глава государства сказал: "Наши Вооруженные силы - Министерство обороны, Государственная пограничная служба, все остальные подразделения сил специального назначения - приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции".