Молитва 16-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

6 марта - шестнадцатый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:41, а ифтар в 18:52.

Предлагаем вашему вниманию молитву шестнадцатого дня месяца:

"Allahummə vəffiqni fihi limuvafəqətil-əbrar. Və cənnibni fihi murafəqətəl-əşrar. Və avini fihi birəhmətikə ila daril-qərar. Bi-ilahiyyətikə ya ilahəl-aləmin".

Перевод:

"О Аллах! Удостой меня чести в этот месяц оказаться в рядах праведников и уберегиот дружбы с грешниками. Во имя Твоего милосердия, позволь мне в этот день войти в райскую обитель. Во имя Твоей божественности, о Господь миров!"

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.