Удар беспилотниками по доверию: Иран создал опасный прецедент

Автор: Акпер Гасанов

Безусловно, инцидент с иранскими беспилотниками, атаковавшими территорию Нахчыванской Автономной Республики, стал тревожным и крайне опасным сигналом для всего региона. 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, нанесли удар по объектам в Нахчыване. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки были ранены двое мирных жителей, а зданию аэропорта причинен ущерб.

Произошедшее нельзя воспринимать как рядовой инцидент или техническую ошибку. Речь идет о событии, которое несет в себе серьезные риски для региональной безопасности и может иметь далеко идущие последствия. Кроме того, последствия атаки могли бы стать гораздо более трагическими. Удар по аэропорту, то есть по объекту гражданской инфраструктуры, и падение беспилотника рядом со школой могли привести к куда большему числу жертв.

Именно поэтому реакция официального Баку была жесткой и однозначной. Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осудило произошедшее, подчеркнув, что подобные действия противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряженности в регионе. В ведомстве заявили, что Азербайджан требует от Тегерана в кратчайшие сроки дать разъяснения по данному инциденту и принять необходимые меры для недопущения подобных случаев в будущем.

Более того, Баку оставляет за собой право на принятие необходимых ответных мер. Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу уже вызван в МИД, где ему будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота. Это - обязательная дипломатическая реакция в ситуации, когда речь идет о нарушении территориальной безопасности государства.

Однако произошедшее приобретает особое политическое значение, если учитывать контекст последних дней. Буквально накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многочисленных мирных жителей. Глава государства оставил запись в траурной книге и провел беседу с послом.

Ранее Президент Азербайджана направил письмо с соболезнованиями Президенту Ирана Масуду Пезешкиану. В послании были выражены слова поддержки и пожелания терпения и стойкости иранскому народу в связи с трагическими событиями. Эти шаги имели не только дипломатическое, но и важное морально-политическое значение. Азербайджан продемонстрировал, что даже в условиях крайне сложной геополитической ситуации он руководствуется гуманитарными ценностями и уважением к человеческой трагедии.

Помимо этого состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Сейидом Аббасом Арагчи. Азербайджанская сторона выразила обеспокоенность резким обострением ситуации, передала соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана и мирных граждан, а также подчеркнула необходимость скорейшего прекращения военных действий.

Особенно принципиальным было вновь подтвержденное Баку заявление: территория Азербайджана не может и не будет использоваться какой-либо страной для действий против Ирана. Это позиция, которую официальный Баку неоднократно озвучивал на самом высоком уровне. Азербайджан последовательно демонстрировал, что не намерен становиться площадкой для анти-иранских операций.

И именно на этом фоне атака беспилотников выглядит особенно тревожно. Возникает закономерный вопрос: как интерпретировать произошедшее? Очевидно, что в ближайшее время из Тегерана могут прозвучать различные версии и объяснения. Наиболее вероятной станет попытка представить произошедшее как техническую ошибку или случайное отклонение беспилотников от маршрута. Возможно также объяснение, связанное с хаосом в системе управления вооруженными силами Ирана после масштабных ударов по военно-политическому руководству страны.

Не исключено, что ответственность будет переложена на отдельных командиров или операторов беспилотных систем, которые якобы могли принять неверное решение в условиях военной напряженности. Однако подобные объяснения уже не способны восстановить доверие. Причина проста: Азербайджан заранее и четко обозначил свою позицию и сделал все возможное, чтобы предотвратить любые провокации. Баку продемонстрировал ответственную и взвешенную линию поведения, строго соблюдая собственные обязательства.

С территории Азербайджана не наносились и не наносятся удары по Ирану. Это принципиальная позиция, которой Баку придерживается последовательно и открыто. В то же время факт остается фактом: беспилотные аппараты, запущенные с территории Ирана, уже оказались над азербайджанской территорией и нанесли удар по гражданским объектам.

Это обстоятельство неизбежно поднимает вопрос о будущих рисках. В Баку прекрасно понимают, что подобные инциденты могут повторяться. В условиях масштабного регионального противостояния, высокой плотности военных операций и активного использования беспилотников вероятность новых нарушений границы остается высокой.

Но для Азербайджана принципиально важно другое: подобные действия не могут становиться нормой. Любые попытки объяснять нарушения границы случайностью или техническими сбоями неизбежно подрывают основы доверия между государствами. Государство не может строить отношения со своим соседом, исходя из постоянной угрозы "случайных" ударов по своей территории.

Именно поэтому нынешний инцидент будет иметь последствия не только в дипломатической плоскости. Азербайджан уже доказал, что способен отвечать за свои слова и действия. Он демонстрирует ответственную внешнюю политику и стремление к региональной стабильности. Но столь же очевидно и другое: безопасность страны и ее граждан остается безусловным приоритетом. Если провокации будут повторяться, Баку будет вынужден реагировать более жестко. Скажу больше - официальный Тегеран даже представить себе не может, насколько жестким может быть ответ Азербайджана.