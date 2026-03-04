Армия обороны Израиля заявила о сбитом иранском истребителе

Истребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" сбил иранский истребитель YAK-130.

Как передает Day.Az, об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в публикации в соцсети X.

"Это первый случай в истории, когда пилотируемый истребитель F-35 "Адир" сбил другой пилотируемый самолет", - говорится в сообщении.

Дополнительной информации о жертвах или месте происшествия предоставлено не было.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.