В Азербайджан из Ирана эвакуировано почти 1200 человек

Эвакуация граждан Азербайджана, а также других стран из Ирана продолжается.

Как сообщает Day.Az, в период с 28 февраля 08:00 до 4 марта 10:00 из Ирана были эвакуированы в общей сложности 1161 человек - граждане различных государств.

В частности, эвакуированы: 361 гражданин Китая, 246 - России, 224 - Азербайджана, 99 - Таджикистана, 76 - Пакистана, 46 - Омана, 18 - Саудовской Аравии, 9 - Грузии, 7 - Беларуси, 6 - ОАЭ, 6 - Словакии, 5 - Сербии, по 4 гражданина Ирана, Иордании, Швейцарии, Нигерии и Японии.

В списке также значатся по 3 гражданина Катара, Бангладеш, Узбекистана, Мексики и Филиппин; по 2 - Непала, Казахстана, Франции, Турции, Йемена, Кыргызстана и Италии. Кроме того, эвакуировано по одному гражданину Польши, Туниса, Ливана, Индии, Бразилии, Великобритании, Мьянмы, Мальдивских островов и Южной Африки.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.