В Иране сегодня начнется церемония прощания с Верховным лидером страны

Сегодня в Иране с 22:00 по местному времени начнется церемония прощания с Верховным лидером страны, аятоллой Сейидом Али Хаменеи.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сказал председатель Координационного совета по исламской пропаганде Ирана Мохаммад Хусейн Мусапур, церемония пройдет в комплексе Имама Хомейни (Мосалла) в Тегеране, и будет открыта для всех граждан.

По его словам, прощальная церемония будет организована в круглосуточном режиме и продлится три дня.

Представитель совета также добавил, что дата похорон Верховного лидера Ирана пока не уточнена.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.