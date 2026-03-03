МАГАТЭ подтвердило повреждения на ядерном объекте в Натанзе

На основе последних доступных спутниковых снимков Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может подтвердить недавние повреждения входных зданий подземного завода по обогащению топлива (FEP) в Натанзе.

Как передает Day.Az, об этом сообщило МАГАТЭ в публикации на своей странице в X.

"Радиологических последствий не ожидается, дополнительных повреждений самого объекта FEP, который был серьезно поврежден в ходе июньского конфликта, не зафиксировано", - добавили в агентстве.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.