Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Азербайджаном в энергетике

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Казахстана Санжар Жаркешов на 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров Консультативного совета по "зеленой" энергетике в Баку.

"Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Азербайджаном в энергетическом секторе и видит в этом сотрудничестве огромный потенциал для выведения его на качественно новый уровень", - отметил он.

По словам Жаркешова, особое значение имеют достигнутые между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном договоренности по реализации масштабного проекта по производству и передаче "зеленой" энергии.

Он подчеркнул, что соглашение, подписанное главами государств, способствует укреплению устойчивости национальных энергетических систем и напрямую поддерживает экологические цели стран по сокращению выбросов за счет привлечения "зеленых" инвестиций.

"Совместными усилиями и созданием новых маршрутов мы закладываем основу для укрепления энергетической независимости и безопасности региона", - добавил замминистра.