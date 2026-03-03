bp о прогрессе в строительстве в рамках проекта Shah Deniz Compression

Компания bp продвигает строительство надстройки и подставной конструкции для проекта Shah Deniz Compression.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент bp по производству по Азербайджану, Грузии и Турции Стюарт Шоу на 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

"Смотря в будущее, мы сосредоточены на максимальном извлечении ресурсов из месторождения "Шах Дениз". Следующим крупным шагом на этом пути является проект Shah Deniz Compression. Мы приняли окончательное инвестиционное решение в прошлом июне и быстро приступили к работе. Наша цель - задействовать низкодавленное газовое месторождение и продлить срок продуктивной эксплуатации", - сказал Шоу.

Он отметил, что проект SDC предусматривает инвестиции примерно в 2,9 миллиарда долларов.

"Он позволит нам извлечь около 50 миллиардов кубометров дополнительного газа и около 25 миллионов баррелей дополнительного конденсата - объемы, которые в противном случае остались бы недоступными. Это еще больше укрепит региональную и европейскую энергетическую безопасность. В центре проекта находится новая оффшорная платформа с электрическими компрессорными установками. Проект также включает работы на уже существующих объектах Shah Deniz Alpha и Bravo, а также на терминале Сангачал", - добавил он.

Шоу подчеркнул, что платформа SDC спроектирована с учетом будущего.

"Она будет полностью работать на электричестве и управляться дистанционно, без постоянного экипажа. Это откроет путь к электрификации Shah Deniz Bravo и, в конечном счете, всего месторождения. С момента принятия инвестиционного решения мы заключили несколько крупных контрактов и сейчас продвигаем строительство как надстройки, так и подставной конструкции. Работы ведутся на местных верфях с активным использованием местных ресурсов и потенциала. Мы планируем завершить платформу к 2029 году. В том же году она начнет принимать низкодавленный газ с Shah Deniz Alpha, а с Shah Deniz Bravo - в 2030 году", - отметил вице-президент bp.

Он добавил, что проект является крупной инвестицией в будущее "Шах Дениз".

"Он поможет сохранить месторождение ключевым поставщиком энергии и обеспечит максимальное извлечение ресурсов на многие годы. Мы также планируем начать сейсмические исследования на "Шах Дениз" в конце этого или начале следующего года. Они помогут нам лучше понять резервуар и спланировать будущие работы".