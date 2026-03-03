Военные операции против Ирана могут продолжаться до апреля

Военные операции Израиля и США против Ирана могут продолжаться как минимум до апреля.

Как передает Day.Az, об этом государственный телеканал Кан сообщил со ссылкой на неназванного официального лица.

Согласно информации, Израиль планирует продолжать операции до Пасхи.

Отметим, что в этом году Пасха будет отмечаться с 1 по 8 апреля.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.