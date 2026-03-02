Каллас высоко оценила важную роль Азербайджана в эвакуации граждан ЕС из Ирана

2 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе разговора обсуждалась ситуация в сфере безопасности, сложившаяся на фоне нарастающей военной напряженности и эскалации в регионе.

Стороны выразили серьезную обеспокоенность ситуацией, возникшей в результате противостояния, и подчеркнули важность урегулирования конфликта дипломатическим путем.

Была высоко оценена важная роль Азербайджана в эвакуации из Ирана иностранных граждан, в том числе граждан государств-членов Европейского союза.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.