Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили текущую ситуацию в регионе

2 марта 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по текущей военно-политической ситуации в регионе, а также по вопросам растущей напряженности и рисков безопасности на Ближнем Востоке.

Министры подчеркнули недопустимость распространения региональной эскалации на более широкую географию и отметили важность урегулирования существующих вопросов дипломатическими средствами на основе норм и принципов международного права.

Стороны также акцентировали внимание на значении сохранения стабильности и безопасности в регионе, подчеркнув, что обеспечение безопасности гражданского населения и гражданской инфраструктуры является приоритетной задачей.

Было отмечено, что стратегические союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией приобретают еще большую значимость на фоне существующих вызовов, а также подтверждена готовность двух братских стран продолжать тесную координацию.

В ходе телефонного разговора министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.