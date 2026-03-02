https://news.day.az/world/1819346.html Иран не будет вести переговоры с США - секретарь Совбеза Иран не будет вести переговоры с США. Как передает Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в X секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. "Cтранам региона: мы не нападаем на вас.
Иран не будет вести переговоры с США - секретарь Совбеза
Иран не будет вести переговоры с США.
Как передает Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в X секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре