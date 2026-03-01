Красная линия Ирана пересечена, будут предприняты ответные меры

С гибелью Верховного лидера Ирана Сейида Али Хаменеи красная линия Ирана была пересечена, и в связи с этим будут предприняты ответные меры.

Как передает Day.Az, об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в комментарии местным СМИ.

Галибаф отметил, что Иран подготовился ко всем возможным сценариям, включая план действий на случай смерти Хаменеи.

Ранее Трамп пригрозил Тегерану атакой невиданной силы.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами. Ближе к ночи стало известно о смерти Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США.