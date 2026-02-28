Рейсы AZAL вернулись в Баку из-за закрытого неба Ирана

Рейсы J2-011 Баку-Дубай и J2-1091 Баку-Джидда авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вернулись в Баку в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе AZAL, рейс Баку-Дубай успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 10:47. Ожидается, что рейс Джидда приземлится в аэропорту Баку в ближайшее время.

В авиакомпании заявили, что продолжают внимательно отслеживать ситуацию на Ближнем Востоке и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров обещают оперативно информировать о возможных изменениях в расписании.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США.