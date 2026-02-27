Мадридский "Реал" нацелился на защитника "Арсенала"

Мадридский "Реал" проявил интерес к центральному защитнику "Арсенала" Габриэлу Магальяйнсу,

Об этом передает Day.Az со ссылкой на TEAMtalk.

По данным источника, "Королевский клуб" получил оперативный ответ, что "Арсенал" не планирует продавать 28-летнего игрока. В клубе намерены продолжать укреплять состав и превращать команду в одну из сильнейших в Европе, поэтому не хотят расставаться с ключевыми футболистами.

В текущем сезоне Магальяйнс провел 32 матча во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи. Его контракт с "Арсеналом" действует до лета 2029 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 75 миллионов евро.