Милли Меджлис направил международным организациям обращения в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Милли Меджлис направил обращения руководителям рабочих групп по межпарламентским связям и председателям международных комитетов парламентов иностранных государств, а также международным парламентским организациям в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса Азербайджана.

Как подчеркивается в обращениях, азербайджанский народ с глубокой скорбью отмечает в этом году тридцать четвертую годовщину Ходжалинского геноцида, совершенного Арменией в период оккупации территорий Азербайджанской Республики - одного из тягчайших и самых ужасающих преступлений против человечности в 20-м веке.

Указывается, что в ходе этого геноцида на почве своей этнической принадлежности были зверски убиты 613 мирных жителей, включая 63 детей, 106 женщин и 70 стариков. Были истреблены 8 семей; 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного. К жертвам проявили беспримерную жестокость. Над телами надругались, а некоторых жертв сожгли заживо.

Ходжалинский геноцид назван в обращениях грубейшим нарушением международного гуманитарного права и прав человека, а также Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В обращениях также отмечено, что восстановление нашей территориальной целостности и суверенитета по итогам 44-дневной Отечественной войны и локальных антитеррористических мероприятий олицетворяют единство и сплоченность наших государства и нации. Сегодня жизнь уже вернулась на все освобожденные территории, включая и Ходжалы. И наш народ, ныне живущий на родной земле в мире и безопасности, будет вечно хранить память о жертвах Ходжалинского геноцида.

Подчеркнуто также, что именно Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева выдвинул инициативу по началу и продвижению мирного процесса с Арменией, приведшего к парафированию "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" в Вашингтоне в США в августе прошлого года.

Как указано в обращениях, сложившаяся сегодня между двумя странами фактическая мирная атмосфера дополнительно укрепляется рядом мер по укреплению доверия, таких как отмена Азербайджаном всех ограничений на грузоперевозки в Армению, обеспечение экспорта нефтепродуктов, а также диалог и контакты между членами парламентов и представителями гражданского общества.

В обращениях отмечается, что, с учетом значимости международного сотрудничества, и в частности межпарламентского диалога, продолжаются усилия, направленные на повышение осведомленности и достижение международного признания Ходжалинского геноцида, а также на привлечение виновных к ответственности. При этом поминовение памяти жертв этой трагедии является также призывом к предотвращению подобных преступлений против человечности впредь.