Макрон назначил нового директора Лувра

Французский искусствовед Кристоф Лерибо назначен новым директором Лувр.

Как передает Day.Az со ссылкой на DPA, сообщила представитель правительства Мод Брежон по итогам заседания кабинета министров.

Решение о назначении принял президент Франции Эммануэль Макрон после отставки прежнего руководителя музея - Лоранс де Кар.

Как отмечается, Макрон выразил уверенность, что Лерибо сможет стабилизировать ситуацию в музее, который на протяжении последних месяцев сталкивался с рядом проблем.

Лоранс де Кар подала в отставку во вторник - примерно через четыре месяца после громкой кражи ювелирных изделий стоимостью в миллионы евро. Кроме того, музей оказался в центре скандала с продажей билетов и столкнулся с забастовками сотрудников.

В заявлении Елисейского дворца ее уход был назван "актом ответственности".