"Соратники" Варданяна активизировались за рубежом

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Вслед за Amnesty International на тему Варданяна слетаются разного рода мотыльки, если не сказать - мухи. Тема еще горячая и щедро оплачиваемая. Пока что щедро. Для самого осужденного преступника от этой мушиной возни никакого эффекта не будет, зато столько нахлебников смогут вкусно покушать и выпить за его здоровье.

Так называемая гуманитарная инициатива "Аврора", учрежденная на деньги Рубена Варданяна, выступила с заявлением о "несправедливости" приговора. Организация, созданная для покупки и стимулирования лоббистов, требует его немедленного освобождения и призывает международное сообщество вмешаться и вызволить "госминистра", "филантропа" и просто обалденного дяденьку. Уж сколько у него распрекрасных качеств, и такого человека да на 20 лет?!

"Рубен, твое наследие продолжает вдохновлять нас, и мы не отступим от наших усилий по обеспечению справедливости", - говорится в заявлении.

Ну, кто же мешает. Пусть не отступают. Денег у семейства Варданянов достаточно. Оно пока что финансирует "Аврору" в надежде на лауреатов этой премии, от которых ждут благодарности. Благодарность эта должна выражаться в участии в кампании по освобождению преступника. Варданяны считают, что чем больше будет шума, тем лучше. Среди лауреатов варданяновской премии сплошь борцы за права и свободы. Получив от "Авроры" крупные суммы, они теперь обязаны отплатить за это соучастием в нечистоплотном деле.

Учредив одиозную премию, армянство в лице Варданяна и других мошенников организовало легальную скупку правозащитников по всему миру. Отбор кандидатур всегда велся тщательно и с расчетом на то, какую пользу они могут принести армянскому делу в будущем. Но сами номинанты об этом, конечно, не догадываются. Помнится, пакистанская правозащитница Сейда Гулам Фатима, в 2016 году получившая от Рубена Варданяна 100 тысяч долларов, легализованных под так называемую премию "Аврора", собиралась ехать в Баку и участвовать в суде по его делу. Она заявляла, что принципиально прорвется на процесс, и вдохновенно призывала присоединяться к ней.

Разумеется, эта борец за права рабочих на кирпичных заводах Пакистана выполнить обещанного не смогла и высокого доверия не оправдала. Расчет на покупку правозащитников не оправдался, миллионы ушли в никуда. Все, что может одиозная "Аврора", - это выступать с заявлениями и дезинформировать международную общественность.

Всем, кто сегодня рвет тельняшки за Рубена Варданяна (остальные осужденные армяне идут с ним в комплекте, и то редко), должны вспомнить предысторию, то, что происходило с 27 сентября 2023 года. С момента задержания пытавшегося сбежать "госминистра" началась истеричная кампания в его защиту. Были подняты на ноги даже лидеры государств, мы уже не говорим о парламентах, мэриях и прочих конторах. За это время были испробованы все варианты, все самые грязные средства вызволения преступника. И ничего не получилось. Неужели "Аврора", Amnesty International и прочие полагают, что есть какие-то лазейки для влияния, когда приговор уже вынесен и обжалованию не подлежит?

"Представьте себе Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны, и через два месяца после того, как все эти нацистские лидеры были приговорены к смертной казни, кто-то приходит и просит об их освобождении... Их преступления были даже хуже, чем те, что нацисты совершили во время Второй мировой войны", - сказал Президент Ильхам Алиев в недавнем интервью France 24.

Приговор лицам, совершающим преступления на территории Азербайджана, - это внутреннее дело Азербайджана. Лоббинг тут бессилен. При этом дела армянских преступников, рассматривавшиеся в Баку, имеют не узконациональное звучание. Совершенные этими лицами преступления равноценны деяниям преступников, осужденных международными трибуналами. К сожалению, преступления армян против азербайджанцев на международном уровне никогда преступлениями не считались. Армения всегда была неподсудна, у нее слишком много защитников, закрывающих глаза на страшные преступления, совершавшиеся армянскими националистами. Зверства оккупантов, этнические чистки, геноцид - все это как-то прошло мимо внимания международной общественности. Кровь невинных азербайджанских младенцев была для мира не столь красной, как кровь жертв войны в Украине. А если говорить точнее - с точки зрения политики и интересов держав, в контексте их разборок друг с другом, военная агрессия и расправы с азербайджанскими детьми и стариками не представляли интереса. Большее значение для мира имели деньги диаспоры. Невозможно сосчитать, сколько деятелей скольких стран вымазались в этой грязи, принимая подачки и лоббируя армянские интересы. Это действительно грязь. И многие продолжают в ней барахтаться, пытаясь поддержкой Варданяна реабилитироваться в глазах армянства за прежние неудачи.

То, что армянские преступники, включая Рубена Варданяна были осуждены, - это грандиозный провал диаспоры и лобби. И те, и другие это понимают, потому и надеются если не взять реванш, добившись освобождения этих лиц, так хотя бы очернить Баку и ударить по его возросшему авторитету на мировой арене. Требования об освобождении преступников, которые помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал аморальными и неэтичными, - это последняя соломинка. Лобби и диаспора в лице той же "Авроры" цепляются за нее, пытаясь спасти лицо и остатки влияния. Ведь были времена, когда мировые лидеры обязательно оглядывались на диаспору, прежде чем сделать какой-то шаг в сторону Азербайджана.

Amnesty International, например, уже давно осознала, что ее истерики никак не влияют на решения и позицию Баку. Эта структура тоже просто отрабатывает гонорары, а еще банально мстит за игнорирование ее правозащитного "авторитета". Тем более, не на что рассчитывать какой-то "Авроре". Кстати, примечательно, что мошенники из "Авроры" не отреагировали на приговор своему финансисту сразу, а пропустили вперед AI. Эта маленькая армянская хитрость не поможет сделать требования так называемой гуманитарной инициативы более весомыми.