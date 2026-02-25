Схема движения этих маршрутов меняется

В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида будет введено ограничение движения транспорта на улицах Мехди Мехдизаде, Камандара Ахмедова, Аяза Исмайылова, Сулеймана Везирова и Иззета Оруджова, пересекающих, примыкающих и проходящих параллельно проспекту Ходжалы.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Отмечается, что в связи с ограничениями движение регулярных автобусных маршрутов №4, 10, 21, 30, 32, 46, 49 и 120 будет организовано по альтернативным улицам.

Изменения по маршрутам:

Маршрут №4
- Баку Белый город - станция метро "Нариман Нариманов": проспект 8 Ноября - ул. Афияддина Джалилова - ул. Юсифа Сафарова - ул. 28 Мая, далее по обычной схеме.
- В обратном направлении: проспект Нефтчиляр - проспект 8 Ноября - ул. Хагани Рустамова ("Boulevard Hotel Baku") - ул. 1-й Зеленый остров, далее по маршруту.

Маршрут №10
- Баку Белый город - жилой комплекс Ясамал (MIDA): проспект 8 Ноября - ул. Афияддина Джалилова - ул. Юсифа Сафарова - ул. 28 Мая, далее по схеме.
- Обратно: проспект Нефтчиляр - проспект 8 Ноября - ул. Хагани Рустамова ("Boulevard Hotel Baku").

Маршрут №21
- ст. метро "Ахмедлы" - ТПУ "28 Мая": проспект 8 Ноября - ул. Афияддина Джалилова - ул. Юсифа Сафарова - ул. 28 Мая.

Маршрут №30
- ст. метро "Халглар Достлугу" - ТПУ "28 Мая": проспект Бабека - ул. Юсифа Сафарова.
- "28 Мая" - ст. метро "Нефтчиляр": ул. Юсифа Сафарова - проспект Бабека.

Маршрут №32
- ст. метро "Нефтчиляр" - ТПУ "28 Мая": проспект 8 Ноября - ул. Афияддина Джалилова - ул. Юсифа Сафарова - ул. 28 Мая.
- Обратно: проспект Нефтчиляр - проспект 8 Ноября.

Маршрут №46
- поселок Гюнешли - ТПУ "28 Мая": проспект 8 Ноября - ул. Афияддина Джалилова - ул. Юсифа Сафарова - ул. 28 Мая.
- Обратно: проспект Нефтчиляр - проспект 8 Ноября.

Маршрут №49
- школа №68 (Сабунчинский район) - ТПУ "28 Мая": ул. Наджафгулу Рафиева - проспект 8 Ноября - ул. Афияддина Джалилова - ул. Юсифа Сафарова - ул. 28 Мая.
- Обратно: проспект Нефтчиляр - проспект 8 Ноября - ул. Наджафгулу Рафиева.

Маршрут №120
- поселок Говсан - ТПУ "28 Мая": проспект 8 Ноября - ул. Афияддина Джалилова - ул. Юсифа Сафарова - ул. 28 Мая, далее по установленной схеме движения.