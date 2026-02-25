Семь азербайджанских красавиц в голубом и волшебство канона

В Международном центре мугама состоялся концерт "Мугамные дестгяхи", представленный в рамках проекта "Азербайджанский мугам", который подарил прекрасную возможность вновь прикоснуться к богатству и глубине национальной музыкальной культуры страны, сообщает Day.Az.

Зрители имели возможность насладиться живым исполнением мугама и других произведений азербайджанской классической и народной музыки в исполнении ансамбля "İnci" под руководством заслуженной артистки Тараны Ализаде, заслуженного артиста Ширзада Фаталиева, Идриса Гусейнова и группы "Etnoud", Сахавета Мамедова, ашуг-группы "Misri", Идриса Тагиева, Эльнура Салахова, Исмаила Зульфугарова, Байрама Алиева и Мирнофеля Гасанова.

Вокалисты-ханенде раскрыли классические мугамы через призму личной художественной интонации и эмоционального восприятия, что вызвало искреннее восхищение зрителей. Выступления на национальных инструментах - канон, балабан, уд, тар, кяманча и саз - также были тепло приняты публикой, сопровождаясь аплодисментами и живым откликом в зале.

Проект "Азербайджанский мугам" уделяет особое внимание сохранению и передаче исполнительских традиций новым поколениям музыкантов. В рамках инициативы раз в месяц проходят концерты, на которых ценители искусства могут ощутить эмоциональную силу и непреходящую красоту азербайджанской музыкальной культуры и услышать, как классические мугамы и народные произведения оживают в новых авторских интерпретациях.

