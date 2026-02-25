При Трампе США усилили сотрудничество с Азербайджаном, в отличие от прежней администрации

Администрация Президента США Дональда Трампа усиливает взаимодействие с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресс США на тему "Продвижение нацбезопасности через коммерческую дипломатию".

По его словам, одним из заметных подходов нынешней администрации стало активное взаимодействие со странами, которые ранее, как правило, оставались вне фокуса внимания Вашингтона.

"Одним из проявлений этого стало заключение двусторонних соглашений с такими странами, как Казахстан, Армения и Азербайджан", - отметил он.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что расширение экономического сотрудничества рассматривается как инструмент укрепления национальной безопасности и продвижения интересов США на международной арене.