Где выгоднее провести отдых на Новруз? - ЦЕНЫ
Автор: Эльвин Сахаватоглу
По мере приближения праздника Новруз граждане начинают строить планы о том, где провести праздничные выходные. Одни предпочитают отдых в стране, другие выбирают поездки за рубеж.
В этой связи возникает вопрос: что выгоднее - путешествие по стране или отдых за границей?
Как сообщает Day.Az, в Исмаиллы стоимость проживания для двух человек на 3 ночи и 4 дня в среднем составляет около 240 манатов. В частных домах цены относительно более доступные.
Цены в Исмаиллы:
-
1-комнатные дома - 50 манатов
-
2-комнатные дома - 80-90 манатов
-
дома типа A-frame - 100-150 манатов (в зависимости от условий и дизайна)
В Шеки отдых семьи из четырех человек с проживанием в течение 3 ночей обойдется примерно в 1500 манатов. Цены варьируются в зависимости от уровня жилья и предлагаются в диапазонах 70-90, 120-180 и 150-200 манатов.
Стоимость домов для 5-6 человек составляет 100-150 манатов, а виллы с бассейном и большой вместимостью стоят от 250 до 500 манатов.
Одним из наиболее подходящих районов для отдыха также считается Загатала.
Цены в Загатале:
-
дома на 3-5 человек - от 40-50 манатов
-
дома на 10-12 человек и более - 120-140 манатов
-
стандартные номера (на 2 человека, с завтраком) - 25 манатов
-
другие номера - 35-50 манатов
По словам экспертов в сфере туризма, в праздничные дни стоимость проживания в 4-звездочных отелях внутри страны, особенно в направлениях Губа и Гусар, начинается от 150-200 манатов за ночь на двоих. В эту цену входят завтрак, а также развлекательные и SPA-услуги отеля. В 5-звездочных гостиницах цены варьируются в пределах 150-250 манатов.
Отмечается, что регионы Шеки, Загатала и Балакен считаются относительно более доступными по сравнению с другими туристическими направлениями.
В то же время многие граждане предпочитают отдых за рубежом.
Зарубежные туры в основном организуются по направлениям Дубай, Стамбул, Египет, Прага, Будапешт и Вена.
Цены на зарубежные туры:
-
Дубай - в праздничный период рост цен на 25-30%; 2 человека, 5 ночей / 6 дней (с завтраком) - 1300-1500 долларов
-
другие пакеты - 1000-1200 долларов
-
Тбилиси - 800-900 долларов
-
Египет - для двух человек с перелетом туда-обратно и трансфером - 2500-3500 долларов
-
Доха - 2000-2500 долларов
Как видно, отдых за границей обходится значительно дороже.
