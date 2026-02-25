Где выгоднее провести отдых на Новруз?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

По мере приближения праздника Новруз граждане начинают строить планы о том, где провести праздничные выходные. Одни предпочитают отдых в стране, другие выбирают поездки за рубеж.

В этой связи возникает вопрос: что выгоднее - путешествие по стране или отдых за границей?

Как сообщает Day.Az, в Исмаиллы стоимость проживания для двух человек на 3 ночи и 4 дня в среднем составляет около 240 манатов. В частных домах цены относительно более доступные.

Цены в Исмаиллы:

1-комнатные дома - 50 манатов

2-комнатные дома - 80-90 манатов

дома типа A-frame - 100-150 манатов (в зависимости от условий и дизайна)

В Шеки отдых семьи из четырех человек с проживанием в течение 3 ночей обойдется примерно в 1500 манатов. Цены варьируются в зависимости от уровня жилья и предлагаются в диапазонах 70-90, 120-180 и 150-200 манатов.

Стоимость домов для 5-6 человек составляет 100-150 манатов, а виллы с бассейном и большой вместимостью стоят от 250 до 500 манатов.

Одним из наиболее подходящих районов для отдыха также считается Загатала.

Цены в Загатале:

дома на 3-5 человек - от 40-50 манатов

дома на 10-12 человек и более - 120-140 манатов

стандартные номера (на 2 человека, с завтраком) - 25 манатов

другие номера - 35-50 манатов

По словам экспертов в сфере туризма, в праздничные дни стоимость проживания в 4-звездочных отелях внутри страны, особенно в направлениях Губа и Гусар, начинается от 150-200 манатов за ночь на двоих. В эту цену входят завтрак, а также развлекательные и SPA-услуги отеля. В 5-звездочных гостиницах цены варьируются в пределах 150-250 манатов.

Отмечается, что регионы Шеки, Загатала и Балакен считаются относительно более доступными по сравнению с другими туристическими направлениями.

В то же время многие граждане предпочитают отдых за рубежом.

Зарубежные туры в основном организуются по направлениям Дубай, Стамбул, Египет, Прага, Будапешт и Вена.

Цены на зарубежные туры:

Дубай - в праздничный период рост цен на 25-30%; 2 человека, 5 ночей / 6 дней (с завтраком) - 1300-1500 долларов

другие пакеты - 1000-1200 долларов

Тбилиси - 800-900 долларов

Египет - для двух человек с перелетом туда-обратно и трансфером - 2500-3500 долларов

Доха - 2000-2500 долларов

Как видно, отдых за границей обходится значительно дороже.