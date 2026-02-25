Сборная Азербайджана по футболу U19 обыграла Молдову

Сборная Азербайджана по футболу U19 одержала победу в первом контрольном матче в рамках сборов в Молдове. Команда встретилась со сверстниками из местной национальной сборной.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), встреча в Техническом центре города Вадул-луй-Водэ завершилась со счетом 2:1 в пользу наших футболистов. В составе команды отличились Ниджат Нариманов на 61-й минуте и Ибрагим Бабаев, забивший на 82-й минуте.

Тренерский штаб использовал игру для оценки физической формы игроков и отработки игровых связей. Эта победа стала важным этапом подготовки молодежного состава к предстоящему сезону.

Отметим, что второй товарищеский матч между сборными Азербайджана и Молдовы U19 состоится 27 февраля.