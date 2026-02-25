В Нью-Йорке прошла информационная акция в связи с Ходжалинским геноцидом

Как и каждый год, в этом году при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и при организации Американо-Азербайджанской ассоциации молодежи и спорта, в Нью-Йорке (США) прошла масштабная информационная акция, посвященная Ходжалинскому геноциду.

Как сообщает Day.Az, в ходе акции автомобили с LED-экранами, на которых размещалась подробная информация о Ходжалы, передвигались по центральным улицам Нью-Йорка.

Останавливаясь в местах массового скопления людей и перед зданиями официальных учреждений, участники акции доводили до внимания общественности важную информацию об одном из самых жестоких массовых убийств в истории. Автомобили проследовали через Таймс-сквер, мимо Штаб-квартиры ООН, по Уолл-стрит, через Бруклинский мост, а также по Центральному парку и городским площадям, после чего остановились перед зданием The New York Times.

Жителям города были представлены лозунги "Помни, уважай, задумайся - Ходжалы 1992", "34 года спустя, мы помним каждую душу", "Трагедия Ходжалы 1992 - мир не должен это забыть", "Ходжалы - их мужество и боль с нами", "Чтим жертв Ходжалы и помним их", "Не забывай о геноциде в Ходжалы", "Просвещай, требуй справедливости и проявляй солидарность", "Вместе помним, вместе скорбим, вместе защищаем", "Справедливость для Ходжалы", "От трагедии к памяти - Ходжалы живет", "Помни невинных, говори ради справедливости", "Одна холодная ночь - тысячи потерь", "Даже спустя 34 года Ходжалы продолжает говорить".

Жители города получали информацию с помощью QR-кодов, которые предоставляли доступ к историческим фактам и более подробной информации.

Отметим, что аналогичные информационные акции одновременно прошли также в Вашингтоне и Бостоне.