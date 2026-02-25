Жителей Бостона проинформировали о геноциде в Ходжалы

В Бостоне (США) прошла информационная акция с участием автомобилей с LED-экранами в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана, мероприятие было организовано при поддержке госкомитета и по инициативе Американо-Азербайджанской ассоциации молодежи и спорта.

Акция состоялась на наиболее оживленных и стратегически важных улицах и площадях Бостона. На LED-экранах автомобилей демонстрировались фотографии жертв Ходжалинской трагедии, развернутая информация о преступлении, совершенном не только против азербайджанцев, но и против всего человечества. Кроме того, были размещены QR-коды с историческими фактами о событиях в Ходжалы.

В течение дня акция привлекла внимание тысяч жителей города и туристов, вызвав широкий общественный интерес.

Отмечается, что аналогичные масштабные информационные акции одновременно прошли также в Вашингтоне и Нью-Йорке.