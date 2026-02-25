UFC готовит самый дорогой турнир в истории промоушена

Турнир UFC, запланированный во дворе Белого дома, может стать самым дорогим событием в истории промоушена.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, расходы на проведение шоу оцениваются примерно в 60 млн долларов (102 млн манатов), что приблизительно на 20 млн (32 млн манатов) больше бюджета турнира UFC 306, прошедшего на арене Sphere в Лас-Вегасе.

Руководство UFC заявило, что полностью профинансирует проведение турнира, поэтому государственные средства использоваться не будут.

Напомним, что событие запланировано на 14 июня в рамках празднования 250-летия независимости США. Основная часть затрат связана со сценографией, обеспечением безопасности и логистикой.