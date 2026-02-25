https://news.day.az/officialchronicle/1818237.html Лейла Алиева приняла участие в ифтаре в Губе - ФОТО 24 февраля Лейла Алиева приняла участие в ифтаре в Губе вместе с семьями шехидов и общественностью района. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала Лейла Алиева приняла участие в приготовлении блюд для ифтара вместе с волонтерами проекта "Наша кухня".
Жители выразили искреннюю благодарность за организованный ифтар и проявленное внимание.
