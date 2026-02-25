Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,34 доллара США, или 1,8% и составила 71,97 доллара США.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 1,31 доллара США, или 1,9%, и составила 69,36 доллара США.

Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,38 доллара США, или 5,7% и составила 39,49 доллара США за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,44 доллара США или 2% и составила 71,33 доллара США за баррель.

Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена на уровне 65 долларов.