Лейла Алиева посетила семью Героя Отечественной войны Шахина Аллахъярова

24 февраля Лейла Алиева навестила семью Героя Отечественной войны, старшего гизиря Государственной пограничной службы шехида Шахина Аллахъярова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала Лейла Алиева ознакомилась с уголком памяти шехида.

Затем побеседовала с матерью шехида Наргиз Аллахъяровой, выслушала ее воспоминания о сыне, посмотрела фотографии, отражающие различные периоды его жизни, а также видеоролик, который он отправил членам семьи во время Отечественной войны.

Н. Аллахъярова выразила удовлетворение вниманием и заботой, оказываемыми семьям шехидов, поблагодарила главу нашего государства и членов его семьи, пожелала нашей стране мира и процветания.

Лейла Алиева преподнесла членам семьи шехида подарки и сфотографировалась с ними.

Отметим, что старший гизирь Азербайджанской армии Шахин Аллахъяров участвовал в 2020 году в 44-дневной Отечественной войне, сражался в боях за освобождение Физули, Джебраила и Шуши. 1 ноября он стал шехидом в боях за Шушу. Похоронен в Губинском районе.

Согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева, за проявленное в боях мужество Шахину Аллахъярову посмертно было присвоено звание "Герой Отечественной войны".