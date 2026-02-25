Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.

В соболезновании говорится: "Глубоко опечален вестью о гибели военнослужащего в результате крушения истребителя F-16, принадлежащего Турецкой Республике.

Да упокоит Всевышний душу погибшего военнослужащего, разделяю скорбь его близких, выражаю глубокие соболезнования его семье.

Аллах ряхмят элясин!".

Ранее мы сообщали, что в Турции потерпел крушение истребитель F-16.