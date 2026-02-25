https://news.day.az/politics/1818203.html Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.
Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.
В соболезновании говорится: "Глубоко опечален вестью о гибели военнослужащего в результате крушения истребителя F-16, принадлежащего Турецкой Республике.
Да упокоит Всевышний душу погибшего военнослужащего, разделяю скорбь его близких, выражаю глубокие соболезнования его семье.
Аллах ряхмят элясин!".
Ранее мы сообщали, что в Турции потерпел крушение истребитель F-16.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре