Трамп утверждает, что Иран не отказался от ядерных амбиций
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил, что Иран, по его мнению, не отказался от намерений создать ядерное оружие и продолжает разрабатывать вооружения, способные поражать цели в Европе и на территории Соединенных Штатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Fox News.
Трамп подчеркнул, что его администрация намерена добиваться недопущения появления у Ирана ядерного оружия. Он отметил, что Вашингтон рассчитывает решить вопрос дипломатическим путем, однако при необходимости готов применить силу.
По словам американского лидера, он не допустит, чтобы "главный спонсор терроризма в мире" обладал ядерным арсеналом.
Ранее Трамп также заявлял, что иранское руководство пока не готово официально отказаться от разработки ядерного оружия, хотя проявляет заинтересованность в заключении соглашения с США.
Очередной раунд переговоров по ядерной сделке между США и Ираном, как ожидается, пройдет в Женеве на этой неделе. Накануне представители Тегерана сообщили о готовности подписать соглашение с Вашингтоном.
