Трамп утверждает, что Иран не отказался от ядерных амбиций

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил, что Иран, по его мнению, не отказался от намерений создать ядерное оружие и продолжает разрабатывать вооружения, способные поражать цели в Европе и на территории Соединенных Штатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Fox News.

Трамп подчеркнул, что его администрация намерена добиваться недопущения появления у Ирана ядерного оружия. Он отметил, что Вашингтон рассчитывает решить вопрос дипломатическим путем, однако при необходимости готов применить силу.

По словам американского лидера, он не допустит, чтобы "главный спонсор терроризма в мире" обладал ядерным арсеналом.

Ранее Трамп также заявлял, что иранское руководство пока не готово официально отказаться от разработки ядерного оружия, хотя проявляет заинтересованность в заключении соглашения с США.

Очередной раунд переговоров по ядерной сделке между США и Ираном, как ожидается, пройдет в Женеве на этой неделе. Накануне представители Тегерана сообщили о готовности подписать соглашение с Вашингтоном.